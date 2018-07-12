В Крыму во время строительных работ на федеральной трассе «Таврида» рабочие наткнулись на самую большую пещеру в предгорной части Крыму, в которой сохранились кости и зубы древних животных. Обнаруженная пещера карстового происхождения могла служить убежищем для мамонтов тысячи лет назад. Объект, которым теперь заинтересовались палеонтологи, расположен недалеко от поселения Зуя, что в Белогорском районе Крыма. По предварительным данным фрагментам останков примерно 100 тысяч лет. Полностью пещера еще не изучена, так как ее протяженность не менее километра. Попасть внутрь так же не просто – входом является 14-метровый вертикальный колодец.





На данном участке строительство трассы «Таврида» приостановлено. Существует угроза провала дорожного покрытия. На остальных участках строительство продолжается согласно плану. На сегодняшний день данная автодорога соединяющая Керчь и Симферополь (а в последствие Крымский мост с Севастополем) готова на 34%. Её общая длина составит почти 300 км, а окончание строительства запланировано на декабрь 2020 года. Согласно государственному контракту первая очередь трассы «Таврида» будет открыта для рабочего движения по двум полосам в направлении Керчь-Симферополь уже в декабре 2018 года.





«В слое суглинка на полу пещеры огромное количество костных останков. Небольшую часть мы извлекли, здесь пальцы, кости, зубы древних животных, вероятно, мамонтов или их предков — мастодонтов, а также других животных» - отмечает Геннадий Самохин - председатель союза спелеологов России. Он утверждает, что пещера будет сохранена и станет еще одним уникальным объектом исторического наследия, который будет привлекать сотни тысяч туристов.





По поручению Сергея Аксенова – Главы Крыма – будет организована специальная комиссия для подробного изучения находок. Археологи отмечают, что в пещере могли сохраниться следы древних людей. Это поможет более точно представить крымский полуостров в до ледниковый период.





Предположительно 13 июля представители Крымского федерального университета и Российской академии наук совместно с подрядчиком, осуществляющим строительство трассы «Таврида» будет выполнена работа по технической перепланировке трассы на данном участке.





Месяцем ранее поступила информация, что недалеко от Севастополя на участке, который подготавливали для строительства трассы был обнаружен позднескифский могильник II-IV веков нашей эры.