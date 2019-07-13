ИА «Ореанда-Новости». С космодрома Байконур стартовала российская ракета-носитель «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ».



Орбитальный блок уже отделился от ракеты, дальнейшее выведение аппарата на целевую орбиту осуществляется разгонным блоком. Ожидается, что телескоп отделится около 17:30 по московскому времени.



Телескоп начнёт свою работу где-то через три месяца, когда аппарат выйдет в окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце-Земля в 1,5 млн км от Земли. Работать телескоп будет 6,5 лет.