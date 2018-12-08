08.12.2018, 14:39
Прототип аэротакси во время испытания упал в сугроб в Сколково
ИА «Ореанда-Новости». Разработанный в Сколково прототип аэротакси не смог пройти первое испытание. Аппарат взлетел, пролетел несколько метров и упал в снег.
Устройство разрабатывала компания «Бартини». Стоимость опытного дрона составляет около 12 миллионов рублей. Аппарат представляет собой аэротакси, но в уменьшенном размере. Запуск полноценной версии планируется в 2020 году. Ожидается, что такое такси-дрон сможет поднимать до четырёх человек и набирать скорость до 250 километров в час.
Пока же первый опыт оказался неудачным. Пока точные причины падения миниатюрного аэротакси выясняются. Генеральный директор компании-разработчика летательного аппарата Илья Ханыков заявил, что одной из причин могла стать долгая пауза между прогревом устройства и его взлетом, сообщает ТАСС. По словам Ханыкова, затянули взлёт в том числе и потому, что отвлекались на общение с гостями мероприятия. Он также заметил, что при использовании литий-ионной энергетики необходимо следить за температурным режимом. Ханыков пояснил, что и обычный телефон разрядится, если его оставить на холодной земле.
Ранее стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое даёт старт эксперименту по запуску беспилотных автомобилей на российских дорогах. Пока испытания будут проходить на дорогах Москвы и Татарстана. Эксперимент продлится до весны 2022 года. Примечательно, что беспилотные машины будут ездить по дорогам общего пользования и скоростным трассам.
Главной целью этого эксперимента, как говорят в правительстве страны, является проверка правового регулирования вопроса эксплуатации беспилотников на дорогах. Пока остаётся неясным, что именно нужно прописать в законе, чтобы этот вид транспорта развивался в России. Кроме того, непонятно как именно нужно изменять правила дорожного движения.
При испытаниях беспилотников на дорогах в машинах будет сидеть специальный пилот-инструктор, который возьмёт на себя управления автомобилем в случае непредвиденных ситуаций.
Устройство разрабатывала компания «Бартини». Стоимость опытного дрона составляет около 12 миллионов рублей. Аппарат представляет собой аэротакси, но в уменьшенном размере. Запуск полноценной версии планируется в 2020 году. Ожидается, что такое такси-дрон сможет поднимать до четырёх человек и набирать скорость до 250 километров в час.
Пока же первый опыт оказался неудачным. Пока точные причины падения миниатюрного аэротакси выясняются. Генеральный директор компании-разработчика летательного аппарата Илья Ханыков заявил, что одной из причин могла стать долгая пауза между прогревом устройства и его взлетом, сообщает ТАСС. По словам Ханыкова, затянули взлёт в том числе и потому, что отвлекались на общение с гостями мероприятия. Он также заметил, что при использовании литий-ионной энергетики необходимо следить за температурным режимом. Ханыков пояснил, что и обычный телефон разрядится, если его оставить на холодной земле.
Ранее стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое даёт старт эксперименту по запуску беспилотных автомобилей на российских дорогах. Пока испытания будут проходить на дорогах Москвы и Татарстана. Эксперимент продлится до весны 2022 года. Примечательно, что беспилотные машины будут ездить по дорогам общего пользования и скоростным трассам.
Главной целью этого эксперимента, как говорят в правительстве страны, является проверка правового регулирования вопроса эксплуатации беспилотников на дорогах. Пока остаётся неясным, что именно нужно прописать в законе, чтобы этот вид транспорта развивался в России. Кроме того, непонятно как именно нужно изменять правила дорожного движения.
При испытаниях беспилотников на дорогах в машинах будет сидеть специальный пилот-инструктор, который возьмёт на себя управления автомобилем в случае непредвиденных ситуаций.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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