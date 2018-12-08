Устройство разрабатывала компания «Бартини». Стоимость опытного дрона составляет около 12 миллионов рублей. Аппарат представляет собой аэротакси, но в уменьшенном размере.Пока же первый опыт оказался неудачным., сообщает ТАСС. По словам Ханыкова, затянули взлёт в том числе и потому, что отвлекались на общение с гостями мероприятия.Ранее стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое даёт старт эксперименту по запуску беспилотных автомобилей на российских дорогах. Пока испытания будут проходить на дорогах Москвы и Татарстана. Эксперимент продлится до весны 2022 года. Примечательно, что беспилотные машины будут ездить по дорогам общего пользования и скоростным трассам.Главной целью этого эксперимента, как говорят в правительстве страны, является проверка правового регулирования вопроса эксплуатации беспилотников на дорогах. Пока остаётся неясным, что именно нужно прописать в законе, чтобы этот вид транспорта развивался в России. Кроме того, непонятно как именно нужно изменять правила дорожного движения.При испытаниях беспилотников на дорогах в машинах будет сидеть специальный пилот-инструктор, который возьмёт на себя управления автомобилем в случае непредвиденных ситуаций.