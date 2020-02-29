ИА «Ореанда-Новости» . Инцидент произошёл с прототипом межпланетного космического судна «Starship», разработанного организацией Илона Маска «SpaceX». Как сообщает издание «РИА Новости» со ссылкой на youtube-канал «LabPadre», корабль лопнул во время испытаний в американском штате Техас.

Видеозапись с прямой трансляцией испытания судна, которое проводилось вечером в пятницу около населённого пункта Бока-Чика, появилась в интернете утром 29 февраля. На записи видно, как космический корабль «Starship» разрывается на части и буквально лопается.

В рамках испытаний сотрудники выполняли наддув судна азотом в жидком виде. В результате данной операции нижняя часть «Starship» лопнула, а остатки корабля взлетели в воздух на высоту более 15 метров и упали на землю.