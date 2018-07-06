ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Эксперты провели тестирование на предмет прослушки «умных» телефонов. В ходе эксперимента выяснилось, что некоторые приложения записывают изображение экрана.

Сообщество учёных протестировало семнадцать тысяч известных приложений на базе Android на предмет прослушки их пользователей через микрофоны смартфонов. Как сообщают учёные Северо-Восточного университета США, они не обнаружили ничего такого: не было фактов передачи аудиофайлов на другие домены.

Однако они заверили, что это не значит, что однажды вас не могут «записать», приложение может это делать, просто не каждый раз. Также эксперты уточнили, что результаты теста, проведённого с помощью автоматизированных приспособлений, могут быть не такими, как если бы устройством пользовался живой человек.

Однако и это не всё. Оказалось, что некоторые приложения в ходе теста не записывали звук, но делали скриншоты (снимки экрана) телефонных аппаратов и записывали всё, что делали пользователи в смартфоне во время использования программы. Полученные медиафайлы затем отсылались на сторонние домены. Учёные узнали, что одним из таких приложений стал сервис по доставке еды «GoPuff». Приложение делало видеозапись с экрана, а затем отправляло данные в аналитическую компанию «Appsee».

Причём в политике конфиденциальности «Gopuff» ничего подобного указано не было. Разработчики приложения нигде не указали о возможном сборе информации и передаче её третьим лицам. После того, как группа экспертов связалась с создателями мобильной программы, разработчики изменили перечень пунктов в политике конфиденциальности, добавив туда соответствующий - о возможном сборе «персонально идентифицируемой информации».