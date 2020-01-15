15.01.2020, 18:48
Провизор рассказала, как правильно хранить лекарства
ИА «Ореанда-Новости». Провизор Ирина Булыгина дала рекомендации по правильному хранению лекарств, пишут «Известия».
Так, по словам специалиста, если в инструкции сказано, что препарат надо хранить в прохладном и тёмном месте, это говорит о том, что температура должны быть до +14 градусов. Обычно такие лекарства хранят в холодильнике.
Если сказано, что препарат хранится при комнатной температуре, это значит, что речь идёт о температуре до +25 градусов.
Также в тепле не рекомендуется оставлять лекарства с натуральными компонентами, чтобы не допустить размножение бактерий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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