ИА «Ореанда-Новости». Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Свердловской области Олег Забродин объяснил, как без стресса для организма начать работать после долгих праздников, пишет «Российская газета».



Так, по словам специалиста, входить в рабочий процесс нужно плавно. Психиатр отметил, что возвращение на работу после праздников можно сравнить с началом учебного года у школьников после каникул.



По словам врача, у некоторых после длительного отдыха могут появиться признаки депрессии: плохое настроение, низкая речевая активность, отказ от физической нагрузки. Некоторые пытаются справиться с этими признаками при помощи алкоголя, однако такой способ может привести к зависимости.