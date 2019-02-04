04.02.2019, 11:26
Психиатры назвали основные признаки зависимости от соцсетей
ИА «Ореанда-Новости». Немецкие специалисты выяснили, что, если человек проводит в социальных сетях по 2,5-3 часа каждый день, у него может развиться зависимость от виртуального общения. При этом больше всего этому подвержены подростки.
Зависимость от соцсетей может привести к неправильной самооценке, фрустрации и депрессии. Об этом заявил региональный управляющий директор и директор по медицинской части больницы Святого Иосифа в Берлин-Вайсензее, доктор наук, психиатр Ирис Хаут, сообщают «РИА Новости».
По словам специалиста, год назад в Германии провели опрос, в котором приняли участие свыше тысячи детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. При этом большая часть их них рассказала, что проводят в интернете, в частности, в социальных сетях, около трёх часов в день. Примечательно, что большинство из подростков отметили, что использую социальные сети, чтобы отвлечься от «неприятных вещей». Кроме того, около 14% участников опроса заявили, что уже не могут перестать пользоваться соцсетями, а ещё 13% рассказали, что чувствуют себя некомфортно, если долго не могут зайти в интернет.
Психиатры напоминают, что такое поведение детей должно стать сигналом для родителей. Специалисты напоминают, что нужно приучать ребёнка к «медийной грамотности» с ранних лет. При этом, по словам психиатров, важно показывать детям правильное поведение на собственном примере. «И, конечно же, нельзя игнорировать реальное общение с друзьями здесь и сейчас, со зрительным контактом, с прикосновениями», - полагает Хаут.
По мнению психиатра, люди в основном публикуют в интернете посты, которые мало соответствуют действительности. У окружающих складывается нарциссическое представление о реальности, а значит – формируются неправильная самооценка и нереалистические ожидания от жизни. Всё это, по мнению специалистов, приводит к разочарованию и отсутствию уверенности в себе. При этом, по словам психиатров, человек, пытаясь убежать от этого состояния, пытается скрыться с соцсетях, чем ещё больше усугубляет ситуацию.
Зависимость от соцсетей может привести к неправильной самооценке, фрустрации и депрессии. Об этом заявил региональный управляющий директор и директор по медицинской части больницы Святого Иосифа в Берлин-Вайсензее, доктор наук, психиатр Ирис Хаут, сообщают «РИА Новости».
По словам специалиста, год назад в Германии провели опрос, в котором приняли участие свыше тысячи детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. При этом большая часть их них рассказала, что проводят в интернете, в частности, в социальных сетях, около трёх часов в день. Примечательно, что большинство из подростков отметили, что использую социальные сети, чтобы отвлечься от «неприятных вещей». Кроме того, около 14% участников опроса заявили, что уже не могут перестать пользоваться соцсетями, а ещё 13% рассказали, что чувствуют себя некомфортно, если долго не могут зайти в интернет.
Психиатры напоминают, что такое поведение детей должно стать сигналом для родителей. Специалисты напоминают, что нужно приучать ребёнка к «медийной грамотности» с ранних лет. При этом, по словам психиатров, важно показывать детям правильное поведение на собственном примере. «И, конечно же, нельзя игнорировать реальное общение с друзьями здесь и сейчас, со зрительным контактом, с прикосновениями», - полагает Хаут.
По мнению психиатра, люди в основном публикуют в интернете посты, которые мало соответствуют действительности. У окружающих складывается нарциссическое представление о реальности, а значит – формируются неправильная самооценка и нереалистические ожидания от жизни. Всё это, по мнению специалистов, приводит к разочарованию и отсутствию уверенности в себе. При этом, по словам психиатров, человек, пытаясь убежать от этого состояния, пытается скрыться с соцсетях, чем ещё больше усугубляет ситуацию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии