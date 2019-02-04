Зависимость от соцсетей может привести к неправильной самооценке, фрустрации и депрессии. Об этом заявил региональный управляющий директор и директор по медицинской части больницы Святого Иосифа в Берлин-Вайсензее, доктор наук, психиатр Ирис Хаут, сообщают «РИА Новости».По словам специалиста, год назад в Германии провели опрос, в котором приняли участие свыше тысячи детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. При этом большая часть их них рассказала, что проводят в интернете, в частности, в социальных сетях, около трёх часов в день.. Кроме того, около 14% участников опроса заявили, что уже не могут перестать пользоваться соцсетями, а ещё 13% рассказали, что чувствуют себя некомфортно, если долго не могут зайти в интернет.Психиатры напоминают, что такое поведение детей должно стать сигналом для родителей.. При этом, по словам психиатров, важно показывать детям правильное поведение на собственном примере. «И, конечно же, нельзя игнорировать реальное общение с друзьями здесь и сейчас, со зрительным контактом, с прикосновениями», - полагает Хаут.По мнению психиатра, люди в основном публикуют в интернете посты, которые мало соответствуют действительности. У окружающих складывается нарциссическое представление о реальности, а значит – формируются неправильная самооценка и нереалистические ожидания от жизни. Всё это, по мнению специалистов, приводит к разочарованию и отсутствию уверенности в себе.