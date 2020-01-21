ИА «Ореанда-Новости». Клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс рассказал, почему нельзя включать детям мультики надолго, пишет aif.ru.



Специалист пояснил, что дети с 2,5 лет становятся активными зрителями, поэтому длительный просмотр мультиков влияет на психику. Ребёнок проваливается в вымышленную реальность мультфильма, там он может начать искать себе друзей и переживает какие-то события, потеряв возможность сделать это в реальном мире.



Психолог также отметил, что желательно, чтобы ребёнок смотрел мультики вместе с родителями. В этом случае возникнет общий интерес, мультфильм можно будет потом обсудить вместе.



Кроме того, что из-за отсутствия общения с родителями и сверстниками у детей младшего возраста может происходить задержка становления речи.