По мнению специалиста, мужчина и женщина уже через полгода отношений понимают, хотят ли вместе создавать семью. Сухова отметила, что если после года отношений речь о свадьбе не идёт, то это можно считать тревожным знаком.Психолог заявила, что иногда женщине надо попытаться создать для партнёра такие условия, чтобы мужчина начал задумываться о свадьбе. При этом не надо пытаться быть хорошей.Эксперт также отметила, что некоторые мужчины бояться, что после свадьбы женщина будет вести себя по-другому. Сухова пояснила, что бывают женщины, которые, получив штамп в паспорт, расслабляются и думают, что все проблемы должен решать мужчина. А если ещё и мужчина предъявляет завышенные требования к жене, то эти отношения обречены, полагает психолог.