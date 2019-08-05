ИА «Ореанда-Новости». Психолог Алексей Рощин заявил, что бывает полезен для организма, пишет «Газета.ру».



Специалист говорят, что опасаться стрессовых ситуаций не следует. Рощин утверждает, что реакция на подобные ситуации учит организм мобилизоваться и реагировать на болезни.



Эксперт отметил, что без стрессов человечество бы быстро вымерло. При этом он добавил, что на работе стрессов должно быть минимальное количество. Если работа в тягость – её надо сменить. В противном случае, организм будет быстро изнашиваться.