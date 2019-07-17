ИА «Ореанда-Новости». Консультант по психосоматике Наталья Брага объяснила, как психологическое состояние связано с физическими заболеваниями, пишет «Вечерняя Москва».



Специалист отметила, что в организме все процессы взаимосвязаны. Так и эмоции могут влиять на физическое состояние человека. Например, человеку предлагают вспомнить ситуацию, когда он был очень сильно испуган – это воспоминание отдаётся каким-то ощущением в теле. Отсюда можно сделать вывод, что эмоции влияют на организм.



По мнению эксперта, подавлять эмоции — вредно для организма.