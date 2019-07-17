17.07.2019, 21:07
Психолог рассказала, как эмоции влияют на болезни
ИА «Ореанда-Новости». Консультант по психосоматике Наталья Брага объяснила, как психологическое состояние связано с физическими заболеваниями, пишет «Вечерняя Москва».
Специалист отметила, что в организме все процессы взаимосвязаны. Так и эмоции могут влиять на физическое состояние человека. Например, человеку предлагают вспомнить ситуацию, когда он был очень сильно испуган – это воспоминание отдаётся каким-то ощущением в теле. Отсюда можно сделать вывод, что эмоции влияют на организм.
По мнению эксперта, подавлять эмоции — вредно для организма.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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