ИА «Ореанда-Новости». Людям, боящимся летать на самолётах, стоит, рассказал завотделением психотерапевтической помощи московской больницы №1 имени Алексеева Никита Чернов.

«Когда человек боится, испытывает аэрофобию, он пытается избегать полётов или пьет успокоительное для стабилизации состояния. Вот это избегание формирует у человека состояние, что он не может это пережить», — приводит его слова «РИА Новости» в пятницу, 16 августа. Как заверил специалист, попытки отвлечься работают лишь «50 на 50». С одной стороны, если человек всё же сумел переключиться, то по большому счёт мозг будет раз за разом возвращаться к боязни самолётов.

Поэтому, по мнению Чернова, нужно поменять своё отношение к тревоге, поскольку она хоть и неприятна для человека, но безопасна.

«У него через некоторое время формируется некая толерантность к страху. Страх есть, но человек видит, что ничего с ним не случится», — пояснил психиатр. По словам медика, помочь справиться с аэрофобией также может изучение строения самолёта и принципов полёта. Он добавил, что страх, в частности, возникает из-за навязанных стереотипов, информации из СМИ, фильмов о катастрофах.

Напомним, 15 августа самолёт Airbus A321 «Уральских авиалиний» Москва–Симферополь, на борту которого находились 226 пассажиров, совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья после того, как в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками. Пожара на борту удалось избежать. По последним данным, за медицинской помощью после аварийной посадки самолёта обратились 76 человек, среди них 19 детей.