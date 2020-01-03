ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, как не надоесть родственникам во время новогодних праздников.

Психологи рекомендуют придерживаться принципа «разделяй и отдыхай». Лучшим решением проблемы будут раздельные походы в гости, на концерты и другие праздничные мероприятия.

Кандидат психологических наук Ольга Маховская отметила, что в замкнутом пространстве в одной и той же компании долго не выдержать. По её мнению, это явление можно назвать «новогодним синдромом».

Она пояснила, что для преодоления этой ситуации стоит правильно спланировать новогодние каникулы. Посещать мероприятия, ходить в гости или приглашать их к себе, заниматься зимними активностями и друзьями.