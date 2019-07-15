ИА «Ореанда-Новости». Чешские психологи узнали, какое животное самое страшное для людей. Всего участники опроса оценили 20 живых существ, пишет Мир24.



В опросе приняли участие 1800 человек в возрасте около 33 лет. Оказалось, что больше всего люди бояться пауков. Они набрали 4,47 баллов по пятибалльной шкале за отвращение и 4,39 за страх. На втором месте оказались змеи. А замкнули тройку самых пугающих животных быки.



Учёные рассказали, что участники опроса делили животных на две группы: тех, кто вызывает страх, и тех, от кого появляется чувство отвращения.