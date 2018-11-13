Учёные провели исследование, в котором приняли участие 143 студента. Участники эксперимента активно пользовались такими социальными сетями, как Instagram, Facebook и Snapchat. Психологи сначала спросили студентов про их самочувствие и настроение, а потом измеряли время их активности в соцсетях с помощью специального приложения на смартфоне, сообщают «РИА Новости».Участников исследования разделили на группы. Одна группа могла пользоваться социальными сетями столько же времени, сколько и раньше. У второй группы время было ограничено – не больше 10 минут в день. Исследование проводилось в течение трёх недель.Через три недели психологи снова провели опрос на предмет самочувствия и настроения. Оказалось, что. Учёные посчитали весьма ироничным тот факт, что уменьшение времени пользования социальными сетями делает человека менее одиноким.Это не первый раз, когда учёные замечают, что увлечение соцсетями может негативно повлиять на человека. Так, уже было доказано, что люди, которые постоянно «зависают» в соцсетях более склонны к различным психическим расстройствам. В прошлом году Facebook заявил о том, что такое неограниченное потребление зачастую бесполезной информации ухудшает психологическое состояние пользователей. В компании даже анонсировали выпуск специальных инструментов, которые смогли бы ограничить время, проводимое в соцсети. Правда пока на практике такие функции не реализованы.