ИА «Ореанда-Новости». Глава Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» перенесли с марта на конец мая из-за некачественных комплектующих носителя, пишет «Коммерсант».



Речь идёт о браке в изделиях, произведённых в 2015–2016 годах. Сейчас создана специальная комиссия для поиска виновных.



Устранять неполадки будут на Байконуре. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что сотрудники, которые обнаружили дефекты, будут награждены.