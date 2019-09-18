Работа совета сопровождалась работой выставки.

Заседание прошло при участии президента Российской Федерации Владимира Путина. Перед началом наблюдательного совета глава государства осмотрел выставку, на которой были представлены проекты, реализуемые Агентством стратегических инициатив. Выставку президенту представлял директор направления «Новый бизнес» АСИ Артём Аветисян. Путин ознакомился с проектами в образовательной и медицинской областях, а также в сфере городского и технологического развития. На выставке были промышленная и академическая установки, которые способны передавать информацию на квантовом уровне. Представлены и сверхчувствительные сенсоры, предназначены для исполнения функций беспилотным транспортом. Путин увидел макет новой технической школы, которую планируют построить в Новгороде к лету 2021 года. Готовить специалистов в области цифровой экономике сотрудники Агентства стратегических инициатив планируют в Университете 20.35 – проект этого высшего учебного заведения был также продемонстрирован сегодня. Направление стартапов в области технологий было определено на выставке следующими разработками: экзоскелеты, используемые в промышленности и медицинской реабилитации, модель колёсной пары для поезда и уникальный лазерный комплекс для изделий сложной формы.

Владимиру Путину также анонсировали конкурс профессионального мастерства под названием «Навыки мудрых», который рассчитан на аудиторию, чей возраст выше пятидесяти лет. Здесь президент подчеркнул важность и значимость этой тематики. Особенно это актуально накануне серьёзных изменений в демографии населения страны.

Отметим, что выставка прошла Доме-коммуне Национального исследовательского технологического университета «МИСиС».