30.11.2018, 19:32
Путин подписал указ о присвоении аэропортам имён выдающихся деятелей
ИА «Ореанда-Новости» Президент Российской Федерации Владимир Путин на днях подписал указ о присвоении имён выдающихся деятелей некоторым географическим объектам с целью увековечивания памяти. В частности, это аэропорты, морские порты и железнодорожные станции. Документ находится в открытом доступе на официальном интернет-портале правовой информации.
"Установить, что отдельным географическим объектам (аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам) могут быть присвоены имена выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством (далее - имена выдающихся деятелей)", - говорится в документе.
Цель присвоения имён заключается в увековечивании памяти о выдающихся деятелях науки, спорта и искусства и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. В соответствии с указом, присвоенное географическому объекту имя выдающегося деятеля не будет являться составной частью установленного наименования географического объекта.
Известно, что, начиная с 11 октября вплоть до 30 ноября, продлится конкурс по присвоению аэропортам РФ имён великих людей. Результаты конкурса будут подведены 5 декабря. Цель проекта заключается в том, чтобы сохранить историческую память и духовные традиции, создать культурно-исторический брендинг на территории России. Проект был реализован в рамках общенационального конкурса, что обеспечивает максимальный охват населения. При этом учтено всё многообразие мнений по этому поводу, отмечают организаторы. Таким образом, жители РФ сами определят, чьими именами дополнить названия 47 аэропортов страны. На предыдущих этапах конкурса были предложены имена Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева, Георгия Жукова, Андрея Туполева.
"Установить, что отдельным географическим объектам (аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам) могут быть присвоены имена выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством (далее - имена выдающихся деятелей)", - говорится в документе.
Цель присвоения имён заключается в увековечивании памяти о выдающихся деятелях науки, спорта и искусства и других лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. В соответствии с указом, присвоенное географическому объекту имя выдающегося деятеля не будет являться составной частью установленного наименования географического объекта.
Известно, что, начиная с 11 октября вплоть до 30 ноября, продлится конкурс по присвоению аэропортам РФ имён великих людей. Результаты конкурса будут подведены 5 декабря. Цель проекта заключается в том, чтобы сохранить историческую память и духовные традиции, создать культурно-исторический брендинг на территории России. Проект был реализован в рамках общенационального конкурса, что обеспечивает максимальный охват населения. При этом учтено всё многообразие мнений по этому поводу, отмечают организаторы. Таким образом, жители РФ сами определят, чьими именами дополнить названия 47 аэропортов страны. На предыдущих этапах конкурса были предложены имена Михаила Ломоносова, Дмитрия Менделеева, Георгия Жукова, Андрея Туполева.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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