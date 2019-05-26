В ряде регионов страны за последние годы вымерло 17 видов этих насекомых, а ещё 25 - на грани исчезновения. Как подсчитали учёные, ежегодно исчезновение пчёл обходится казне в 690 миллионов фунтов.

Ради знаменитого британского газона было уничтожено более 3 миллионов гектаров естественных лугов, пастбищ и садов. При этом на некошеных лугах всего на одном гектаре может произрастать до 6 миллионов цветов, которые в день могут приносить до килограмма нектара. Этого количества хватит для питания популяции из 190 тысяч медоносных пчел в течение суток.