Исследование производили недалеко от станции «Восток». Уровень радиоактивного вещества намного выше, чем в доядерную эпоху. Тест проводился в 2 точках: в точке с наименьшим количеством снежного покрова и в месторасположении Талоса, где уровень снега максимальный. Уровень изотопа хлора-36 в районе Талоса значительно снизился за последние 100 лет, чем в районе, где мало осадков.Раньше испытание ядерного оружия происходило на водной территории или в космосе. Поэтому уровни загрязнения окружающей среды проверяют до сих пор. По словам учёных, изотоп хлор-36 распадается более 300 лет.