ИА «Ореанда-Новости» Новое совместное исследование американских и китайских учёных предполагает, что вулканы 252 миллиона лет назад вызвали самое большое массовое уничтожение всего живого на Земле. Учёные отмечают, что ртуть, захоронённая в древних породах, является самым убедительным доказательством того, что вулканы вызвали самое большое массовое вымирание в истории планеты.

Вымирание было настолько драматичным и широко распространённым, что учёные называют его "Великой Смертью". Катастрофа уничтожила более 95% из тогда живущих на Земле видов в течение сотен тысяч лет. Палеонтологи из Университета Цинциннати и Китайского университета географических наук говорят, что они обнаружили всплеск ртути в геологических пластах в разных местах по всему миру. И это является убедительным доказательством того, что в глобальном катаклизме виноваты извержения вулканов.

Исследование было опубликовано накануне в журнале Nature Communications. Извержения воспламенили огромные залежи угля, выпуская пары ртути высоко в атмосферу. После дождь попал в морские осадки вокруг планеты. «Вулканическая деятельность высвободила много ртути на поверхность Земли», - отметил ведущий автор Цзюнь Шэнь, доцент Китайского университета геонаук.

Массовое вымирание уничтожило большую часть земной и морской жизни до появления динозавров. Извержения произошли в вулканической системе так называемых «сибирских ловушек» в современной России. Сибирские ловушки извергали в воздух парниковые газы, которые нагрели планету в среднем примерно на 10 градусов по Цельсию. Потепление климата стало одним из главных виновников массового вымирания, отмечают учёные. Многие извержения произошли не в вулканах, а через зияющие трещины в земле. Извержения были частыми и продолжительными, длились сотни тысяч лет и выбросили в воздух целых 3 миллиона кубических километров пепла. Для сравнения: извержение вулкана Сент-Хеленс в Вашингтоне в 1980 году привело к выбросу в атмосферу всего 1 кубического километра пепла. Даже, несмотря на то, что пепел упал на лобовое стекло автомобиля в соседнем штате.