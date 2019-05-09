ИА «Ореанда-Новости» Распространённая пищевая добавка E171 (диоксид титана) признана смертельно опасной. Власти Франции запретили её использование с 1 января 2020 года, отмечается, что в стране будет запрещена продажа продуктов с содержанием Е171. Передаёт издание Zentrum.

Официально эта добавка считалась безопасной до недавнего времени, её часто применяют для покрытия для конфет и драже, в качестве глазури для выпечки, также её добавляют в зубную пасту, и средства гигиены.

Однако, как установили учёные, Е171 может накапливаться в организме человека и вызывать в органах окислительные реакции, которые и приводит к воспалительным процессам и даже к образованию раковых опухолей.