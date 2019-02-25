ИА «Ореанда-Новости». Специалисты частного университета Лома Линда (Калифорния, США) провели исследование, по результатам которого выяснили, что люди, которые употребляют «нездоровую пищу», значительно чаще страдают различными расстройствами психики. Результаты опубликованы в International Journal of Food Sciences and Nutrition.

Учёные из калифорнийского Университета Лома Линда выяснили, что плохое психическое здоровье и плохое питание взаимосвязаны. Это соотношение не зависит от пола и возраста и таких социальных факторов, как образование, семейное положение или уровень доходов. Исследование в рамках Калифорнийского опроса о здоровье (California Health Interview Survey) проводилось с 2005 по 2015 год. Всего учёные получили данные о состоянии здоровья и поведении в его отношении от более чем 245 тыс. человек.

В результате выяснилось, что у 17% взрослых жителей Калифорнии, которые отдавали предпочтение «нездоровой» пище, отмечались симптомы умеренного (13,2% опрошенных) или тяжёлого (3,7%) расстройства психики. Напротив, ничего подобного не было у их сверстников, которые питались правильно.

Это исследование, которое устанавливает связь между нездоровым питанием и психическими заболеваниями, перекликается с другими, которые проводили учёные разных стран. В частности, было доказано, что биполярное расстройство напрямую связано с неумеренным потреблением сахара, а депрессия - с употреблением промышленно переработанных продуктов.

Джим Банта, ведущий автор публикации, рассказал, что полученные данные представляют большой интерес для специалистов в области поведенческой медицины. По его мнению, настало время уделить большее внимание той роли, которую играет диета в психическом здоровье. Полученные доказательства уже ориентируют учёных в данном направлении, но для окончательных выводов им потребуются дополнительные исследования. Пока учёные рекомендуют диету молодым людям, особенно моложе 12 лет, а также лицам с ожирением - не только с уже диагностированными психическими расстройствами, но и здоровым.