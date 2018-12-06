ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Университета Луисвилля провели первое в своём роде исследование, которое заключалось в изучении влияния зелёных районов на риски возникновения стресса и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Они пришли к выводу, что жители зелёных районов имеют меньше шансов на развитие инсульта.

В исследовании принимали участие люди разных возрастов, этнических групп и социально-экономического положения. Всего согласилось на эксперимент 408 человек. В течение пяти лет у них регулярно брали образцы крови и мочи, а по результатам анализов оценивали биомаркеры повреждения кровеносных сосудов и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Количество зелени в местах проживания участников измеряли, используя NDVI - нормализованный относительный индекс растительности, определяющий уровни плотности той самой растительности, также оценивались уровни загрязнения воздуха.

Исследователи зафиксировали, что жизнь в зелёных районах имеет ряд положительных факторов. Во-первых, у жителей зелёных зон был зафиксирован низкий уровень адреналина в моче, что указывает на отсутствие стресса. Во-вторых, в анализах мочи также обнаружили более низкий уровень F2-изопростана, что положительно влияет на здоровье. Помимо прочего, кровеносные сосуды показали лучшие способности к восстановлению.

«Наше исследование показывает, что проживание в районе с большим количеством деревьев, кустарников и другой растительности действительно может быть полезно для вашего сердца и кровеносных сосудов. Увеличение количества зелени в окрестностях, возможно, недооценено и может стать значительным инструментом повышения общественного здравоохранения», — говорит Аруни Бхатнагар, профессор Университета Луисвилля и ведущий автор исследования.

Ученые подчеркнули, что результаты не зависели от возраста, пола, этнической принадлежности, курения. Предыдущие исследования уже связывали проживание в зелёных районах с положительным воздействием на общее физическое и психосоциальное здоровье и благополучие, а также на снижение смертности от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний.