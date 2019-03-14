ИА «Ореанда-Новости». Канадские учёные провели ряд исследований и заявили, что актёрская игра способствует появлению «раздвоения личности». Об этом сообщает издание Planet Today.

Учёные из канадского университета Макмастера во главе со Стивеном Брауном исследовали мозговую активность 15 добровольцев, играющих по системе Станиславского. Они заявили, что мозг этих людей вынужденно подавляет активность центров, ответственных за ощущение собственного «я». Таким образом, актёр перевоплощается в своего персонажа не только внешне, но и мысленно.

Учёные предложили актёрам (в основном студентам театральных вузов, игравшим Ромео и Джульетту) заполнить личностные анкеты, где нужно было ответить на вопросы от собственного имени или от лица персонажа. В это время томограф отслеживал активность мозговых нейронов участников. У актёров во время перевоплощения было задействовано подклинье - зона мозга, связанная с самосознанием и концентрацией, а другие зоны почти бездействовали.

Когда актёры видят мир глазами персонажа и одновременно оценивают со стороны себя и партнёров, - их сознание раздваивается, собственное «я» как бы теряется, заявляют авторы исследования.