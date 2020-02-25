ИА «Ореанда-Новости». Был начат проект по разработке устройства для выявления ранних признаков болезни Альцгеймера.

Первоначально группа учёных будет анализировать данные продолжающихся исследований болезни с использованием искусственного интеллекта. И эти данные будут использованы для разработки прототипа устройства в течение следующих трёх лет.

Носимые устройства собирают различные данные, включая походку, частоту сердечных сокращений и режим сна, и есть надежда, что, проанализировав эти результаты, исследователи смогут начать картографировать признаки заболевания за годы до появления симптомов.

Глобальная инициатива уже получила финансирование от Билла Гейтса.