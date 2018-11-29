ИА «Ореанда-Новости» Благодаря открытиям в материаловедении, за последние годы, увеличилось число экспериментов в области разных видов невидимости — акустической, термодинамической, квантовой. Специалисты Университета Эстермадуры обратили внимание на электромагнитные свойства определенных материалов, которые при помещении внутрь объектов, могут сделать их невидимыми.

Видимость объекта может быть измерена, помимо прочего, через сечение рассеяния, которое определяется как отношение рассеянной мощности к падающей мощности. Другими словами, невидимый объект не должен отражать свет, рассеивать его ни в каком направлении и не отбрасывать тени. Существует несколько вариантов достижения такой невидимости, и один из них — метод плазмонной маскировки.

Сама идея постараться достичь невидимости при помощи материалов-наполнителей, а не внешних слоев, пришла в голову студентам Альберто Серне и Луису Молине.

«Хотя все мы представляем себе плащ-невидимку Гарри Поттера как образец невидимости, раньше была книга Герберта Уэллса „Человек-невидимка“, в которой главный герой становится невидимым, впрыснув себе осветляющее вещество», — объясняет Серна.

Подход испанских специалистов заключается в наполнении объекта слоями гомогенных и изотропных материалов. Это работает только с проницаемыми объектами размером не более длины волны.