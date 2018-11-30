ИА «Ореанда-Новости»Компания Caltech создала виртуального помощника для слепых и слабовидящих людей.

На основе разработок Microsoft - HoloLens.AR компания Caltech разработала устройство, которое поможет слепым людям ориентироваться в пространстве. Человек сможет «слышать» объекты, находящиеся вокруг него с помощью гарнитуры от Microsoft. Сигнал от VR-помощника (CARA), который опознает объекты вокруг с помощью компьютерного зрения, будет поступать через гарнитуру к человеку и таким образом слепым людям будет намного проще передвигаться, ориентироваться на местности, в магазине, брать необходимые предметы. Каждое устройство будет обладать своим голосом и именем, а при приближении к объекту голос устройства будет меняться.

CARA будет работать в трех режимах, для разной степени изучения окружающих предметов. Первый описывает тот предмет и его нахождение, на который смотрит человек. Второй режим сканирует пространство вокруг, то есть сможет описать комнату, предметы в ней, их цвет и тд. Третий режим нужен для того, чтобы сосредоточится на определенном объекте.

Пока устройство находится в стадии разработки и тестирования, однако, первые попытки передвижения с помощью VR-помощника дали инновации шанс на успех. Группа слабовидящих добровольцев при помощи аппарата без проблем преодолела маршрут, который для них задали исследователи. Сначала ученые прошли по зданию Caltech, используя устройства, чтобы те могли «запомнить» пространство, а потом этим же путем прошлись и слепые люди. VR-помощник подсказывал хозяевам путь, где нужно повернуть, где находится лестница, поручни, ступени и другие препятствия.

В планах у разработчиков улучшить функционал устройства и расширить его возможности, чтобы слепой человек мог ходить с ним куда угодно без посторонней помощи.