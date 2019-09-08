ИА «Ореанда-Новости» Учёные из Университета Хиросимы (Япония) открыли способ с большой вероятностью запрограммировать пол потомства у млекопитающих при искусственном оплодотворении.

В животноводстве, напомнил учёный, действительно есть потребность в рождении, например, только коров либо только быков, однако с человеком ситуация в корне отличается. «Представим себе, что, например, японцы захотели рождения мальчика, и в 80 % стали рождаться мальчики. Тогда через два-три поколения японцы перестанут существовать как нация», – сказал Симада.