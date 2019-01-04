ИА «Ореанда-Новости». Учёные из Квинслендского университета (Австралия) пришли к выводу, что развитие злокачественной опухоли, такой как меланома, можно остановить, блокируя её кровоснабжение. Об этом сообщает ТАСС, цитируя сообщение пресс-службы университета.

Австралийские исследователи нашли стволовые клетки, которые отвечают за формирование кровеносных сосудов в злокачественных новообразованиях. Теперь учёные уверены, что можно «отключить» эти стволовые клетки и тем самым остановить развитие рака кожи - меланомы. Сообщение об этом 4 января 2019 года, в пятницу, опубликовала пресс-служба университета.

Руководитель группы исследователей, профессор Киараш Хосротехрани, говорит, что это открытие имеет огромное значение. Известно, что опухоли не могут расти и распространяться без кровоснабжения: кровеносные сосуды жизненно важны для них. Рост новообразования можно остановить, избавившись от стволовых клеток, которые формируют новую систему кровоснабжения.

Эта идея, в принципе, не нова, говорит профессор, но до сих пор её не рассматривали в деталях, так как не решались воздействовать на один из основных природных механизмов реакции организма на травмы. Профессор Хосротехрани говорит, что подход учёных Квинслендского университета - принципиально другой, и с его помощью можно существенно повлиять на развитие заболевания. Для того чтобы остановить распространение метастазов, можно применить препарат, который уже существует на рынке.

Исследователи предоставили данные, согласно которым метод остановки развития опухоли может быть полезен в ходе терапии недавно диагностированных злокачественных новообразований. Это значит, что его можно использовать для предотвращения распространения раковой опухоли на начальной стадии. Задача состоит в том, чтобы защитить пациентов, у которых уже удалили опухоль хирургическим методом. Если предотвратить саму возможность распространения метастазов, можно обеспечить стойкую ремиссию на долгий срок, уверен профессор Хосротехрани.

Следующий этап исследования для учёных из Квинслендского университета - клинические испытания существующего препарата в нескольких австралийских больницах, которые специализируются на лечении рака кожи.