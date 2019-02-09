ИА "Ореанда-Новости". Администрация городского округа Новая Земля приняла решение ввести режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием особей белых медведей. Так, по сообщениям средств массовой информации, в районе посёлка Белушья Губа жителям удалось зафиксировать 52 медведя, побывавших на территории населённого пункта. При этом постоянно в посёлке находятся, по разным оценкам, от шести до десяти белых медведей.

В заявлении пресс-службы правительства Архангельской области говорится, что зафиксированы также случаи агрессивного поведения животных по отношению к человеку – нападение, проникновение в жильё и административные здания.

Чтобы защитить местное население, администрация региона ставит дополнительные заграждения в местах прогулок. Военнослужащих и работников, чьи места трудоустройства находятся в малолюдных местах, довозят до работы на служебном транспорте во избежание встречи с животными.

Однако, по сообщению российских изданий, в Новой Земле такие меры безопасности считают недостаточными. На светошумовые сигналы, которые люди подают, чтобы защититься, медведи реагируют слабо. При этом отстрел самых агрессивных животных по-прежнему запрещён.

Как сообщалось ранее, в ноябре минувшего года на Чукотке в районе села Рыркайпий появилась группа белых медведей с несколькими детёнышами. Специальная служба «Медвежий патруль» выезжала на место происшествия и пыталась отпугнуть животных от населённого пункта с помощью светошумовых средств. По сведению экспертов, выход белых медведей к людям произошёл ввиду климатических изменений – лёд на водоёмах устанавливается позже.

Представитель «Медвежьего патруля» также сообщила, что, как правило, после ледостава, животные уходят в море и не беспокоят местных жителей.