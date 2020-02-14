ИА «Ореанда-Новости».Температура воздуха в Антарктиде впервые в истории поднялась до 20,75 °C. Это зафиксировали бразильские учёные.

По сообщению The Guardian, исследователи называют эти показатели «невероятными и аномальными». Они бьют тревогу, говоря, что последствия могут быть непредсказуемыми.

Температурный «рекорд» был установлен на острове Сеймур 9 февраля. За три дня до этого, 6 февраля, учёными из Аргентины был зафиксирован исторический максимум на тот момент. Температура тогда достигла 18,3 °C выше нуля.

Однако, Всемирная метеорологическая организация ещё не подтвердила опубликованные денные.



По словам Карлоса Шефера, научного сотрудника бразильского государственного проекта Terrantar, за несколько лет наблюдений Антарктического полуострова ни с чем подобным учёные ещё не сталкивались. Он также отметил, за последние двадцать лет температура в Антарктике прогрелась до рекордных показателей.