ИА «Ореанда-Новости». Специалист рассказала, как часто помогают процедуры ЭКО.

Доктор медицинских наук, профессор Ксения Краснопольская оценила результаты процедуры ЭКО. По её словам, процент успеха беременности при переносе эмбриона с помощью ЭКО составляет 35%. Она дала интервью РИА Новости, в котором прокомментировала экстракорпоральное оплодотворение.

По словам Краснопольской, этот процент остаётся стабильным из года в год, несмотря на заметное улучшение технологий.

Также врач подчеркнула важность возрастного порога. По её мнению, чем старше женщина, тем ниже вероятность успеха процедуры. Так, в возрастной группе женщин от 40 до 42, частота наступления беременности составит всего 15-20%.