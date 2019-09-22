Работа займёт довольно продолжительное время.

В настоящее время идёт строительство Большого египетского музея, который будет располагаться у пирамид Гизы. Саркофаг правителя восемнадцатой династии фараонов имеет повреждённые позолоченные пластины. Он находился на юге Египетского государства в Луксоре, для реставрационных работ его перевезли в Каир. Здесь саркофаг в течение трёх недель был подвергнут процедуре стерилизации, после чего за него взялись реставраторы. По информации, предоставленной руководителем Высшего совета по делам древности Мустафой аль-Вазири, восстановление позолоченных пластин является трудоёмким делом – они тщательно изучаются специалистами, затем соединяются между собой и только потом крепятся на то место, где находились в первоначальном виде. По словам реставраторов, саркофаг имеет основу, выполненную из дерева. Этот памятник древней египетской цивилизации серьёзно пострадал по причине нахождения открытой гробницы без консервации. В настоящее время кроме повреждения самих пластин эксперты зафиксировали и повреждение деревянной основы саркофага.

Мустафа аль-Вазири считает, что египетским специалистам удастся его восстановить не только до состояния в момент обнаружения находки, но и до состояния, когда его создали древние египтяне. Подчёркивается, что экспозицию будущего Большого египетского музея украсит восстановленный саркофаг правителя Древнего Египта Тутанхамона, вместе с ним выставят и другие сокровища из гробницы.

Напомним, что гробница Тутанхамона была обнаружена в 1922 году археологом Говардом Картером. В египтологии эта находка стала одной из главных за всю историю существования науки.