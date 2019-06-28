ИА «Ореанда-Новости» Впервые на форуме «Армия-2019» был представлен робот-симулятор для обучения военных медиков. Об этом говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Инновационный робот представляет собой макет тела пациента, у которого открываются глаза, зрачки реагируют на свет, а в «вены» заливается искусственная кровь. Кроме этого, робот может «дышать» и у него можно прослушать «сердце». Симулятор предназначен для тренировки военных врачей, на нём можно отработать около 30 сценариев оказания первой медпомощи в условиях боевых действий.