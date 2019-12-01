Научные специалисты Соединённых Штатов Америки создали гибридную систему, которая проводит однотипные исследования, сбор и анализ данных.. Робот-лаборант провёл около 100 тысяч испытаний за 2019 год. Система автоматически меняла алгоритмы и параметры для исследования систем гидротехники при различных условиях.. Американские учёные планируют расширить область роботизированных систем при проведении экспериментов.



