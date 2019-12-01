01.12.2019, 18:46
Роботизированная система в США провела более 100 тысяч испытаний за год
ИА «Ореанда-Новости». Роботизированная американская система провела более 100 тысяч испытаний за год в области гидродинамики, сообщает издание Science Robotics.
Научные специалисты Соединённых Штатов Америки создали гибридную систему, которая проводит однотипные исследования, сбор и анализ данных. Система состоит из роботизированного бассейна и управляющей программы. Робот-лаборант провёл около 100 тысяч испытаний за 2019 год. Система автоматически меняла алгоритмы и параметры для исследования систем гидротехники при различных условиях.
Такая система позволила облегчить труд человека, так как не требуется много времени для анализа однотипных тестов и выявления промежуточных гипотез. Американские учёные планируют расширить область роботизированных систем при проведении экспериментов.
Научные специалисты Соединённых Штатов Америки создали гибридную систему, которая проводит однотипные исследования, сбор и анализ данных. Система состоит из роботизированного бассейна и управляющей программы. Робот-лаборант провёл около 100 тысяч испытаний за 2019 год. Система автоматически меняла алгоритмы и параметры для исследования систем гидротехники при различных условиях.
Такая система позволила облегчить труд человека, так как не требуется много времени для анализа однотипных тестов и выявления промежуточных гипотез. Американские учёные планируют расширить область роботизированных систем при проведении экспериментов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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