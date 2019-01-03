03.01.2019, 21:50
Rolls-Royce построит рекордно быстрый электросамолёт
ИА «Ореанда-Новости». Компания Rolls-Royce вместе с сотрудниками других производителей занимается созданием электрического самолёта с рекордными скоростными характеристиками. Строительство аппарата частично финансирует Великобритания.
Разработка электросамолёта получила название ACCEL. Отмечается, что база, на которой создаётся аппарат находится в аэропорту Глостершир возле города Челтнем.
Специалисты из Rolls-Royce в основном работают над аккумуляторной батарей с активным охлаждением. Подчёркивается, что аккумулятор для скоростного электросамолёта должен будет совмещать высокую электроёмкость и небольшой вес. Кроме того, в аппарате будут установлены электродвигатели нового образца. Над ними работают эксперты из компании YASA Limited.
В компании Rolls-Royce заявили, что аккумуляторы и электродвигатели, которые будут использованы в этом аппарате, будут самыми мощными из всех, что когда-либо применяли в электрической авиации. Планируется, что самолёт сможет развивать скорость до 480 километров в час. Отмечается, что испытывать аппарат начнут уже в 2020 году. Ожидается, что заряда электросамолёта хватит на пробный рейс Лондон-Париж, пишет "Российская газета".
Электрическая авиация стремительно развивает и часто ставит новые скоростные рекорды. Так, элетросамолёт Extra 330LE в 2016 году установил рекорд скороподъёмности на высоту трёх тысяч метров, а весной прошлого года разогнался до 337,5 километров в час. Учёные со всего мира уверены, что за электрической авиацией будущее, однако пока были произведены только экспериментальные модели.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы России могут получить вертолёт, который смоет развивать скорость до 700 километров в час. Строить аппарат будет КБ "Камов", изображения разработки были опубликованы в социальной сети Facebook. Отмечается, что воздушное судно оснастят крыльями, а шасси будут убираться в полёте. Кабина экипажа будет располагаться там же, как и на Ка-52.
Разработка электросамолёта получила название ACCEL. Отмечается, что база, на которой создаётся аппарат находится в аэропорту Глостершир возле города Челтнем.
Специалисты из Rolls-Royce в основном работают над аккумуляторной батарей с активным охлаждением. Подчёркивается, что аккумулятор для скоростного электросамолёта должен будет совмещать высокую электроёмкость и небольшой вес. Кроме того, в аппарате будут установлены электродвигатели нового образца. Над ними работают эксперты из компании YASA Limited.
В компании Rolls-Royce заявили, что аккумуляторы и электродвигатели, которые будут использованы в этом аппарате, будут самыми мощными из всех, что когда-либо применяли в электрической авиации. Планируется, что самолёт сможет развивать скорость до 480 километров в час. Отмечается, что испытывать аппарат начнут уже в 2020 году. Ожидается, что заряда электросамолёта хватит на пробный рейс Лондон-Париж, пишет "Российская газета".
Электрическая авиация стремительно развивает и часто ставит новые скоростные рекорды. Так, элетросамолёт Extra 330LE в 2016 году установил рекорд скороподъёмности на высоту трёх тысяч метров, а весной прошлого года разогнался до 337,5 километров в час. Учёные со всего мира уверены, что за электрической авиацией будущее, однако пока были произведены только экспериментальные модели.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы России могут получить вертолёт, который смоет развивать скорость до 700 километров в час. Строить аппарат будет КБ "Камов", изображения разработки были опубликованы в социальной сети Facebook. Отмечается, что воздушное судно оснастят крыльями, а шасси будут убираться в полёте. Кабина экипажа будет располагаться там же, как и на Ка-52.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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