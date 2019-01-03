Разработка электросамолёта получила название ACCEL. Отмечается, что база, на которой создаётся аппарат находится в аэропорту Глостершир возле города Челтнем.Специалисты из Rolls-Royce в основном работают над аккумуляторной батарей с активным охлаждением.. Кроме того, в аппарате будут установлены электродвигатели нового образца. Над ними работают эксперты из компании YASA Limited.. Планируется, что самолёт сможет развивать скорость до 480 километров в час., пишет "Российская газета".Электрическая авиация стремительно развивает и часто ставит новые скоростные рекорды. Так, элетросамолёт Extra 330LE в 2016 году установил рекорд скороподъёмности на высоту трёх тысяч метров, а весной прошлого года разогнался до 337,5 километров в час. Учёные со всего мира уверены, что за электрической авиацией будущее, однако пока были произведены только экспериментальные модели.Ранее стало известно, что Вооружённые силы России могут получить вертолёт, который смоет развивать скорость до 700 километров в час. Строить аппарат будет КБ "Камов", изображения разработки были опубликованы в социальной сети Facebook. Отмечается, что воздушное судно оснастят крыльями, а шасси будут убираться в полёте. Кабина экипажа будет располагаться там же, как и на Ка-52.