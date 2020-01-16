ИА «Ореанда-Новости». В Роскачестве сообщили, что в результате проверки в чёрном перце были обнаружены кишечная палочка и плесень.

Роскачество провело проверку молотого чёрного перца в России. В ходе проверочных мероприятий специалисты обнаружили в товарах нескольких марок бактерии кишечной палочки и плесень.

Кроме этих нарушений ведомство обнаружило ещё несколько несоответствий установленному регламенту. Так, в продукции некоторых торговых марках специалисты обнаружили пыль, не до конца промолотые кусочки, различные оттенки, несвойственные положениям регламента.

Перец проверялся на фальсификацию, которая заключалась в добавлении в сырьё муки, семян папайи, крахмала и других посторонних ингредиентов.