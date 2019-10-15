ИА «Ореанда-Новости». В Роскачестве провели испытания микроволновых печей и не зафиксировали излучения.

Эксперты исследовали 55 моделей от 16 стран из нескольких десятков стран. Их проверяли по 154 показателям, вреди которых безопасность, удобство эксплуатации, энергоёмкость, уровень шума и другие. Об этом сообщила сама организация.

По информации из сообщения, утечки микроволнового излучения просто не существует. Исследователи внимательно изучали безопасность СВЧ-печи, замеряли уровни возможной утечки, однако все микроволновые печи прошли испытание успешно.

Эксперты пришли к выводу, что качество печи не зависит от марки или цены. Они отметили, что наиболее высокие баллы среди всех показали микроволновки средних цен.