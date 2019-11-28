ИА «Ореанда-Новости». В Роскачестве обнаружили пестициды в яблочном пюре для детского потребления.

Об этом организация сообщила на своём официальном сайте.

Эксперты провели исследование продукции 24 торговых марок. Конкретным продуктом анализа стало самое популярное из всех пищевых товаров для детей яблочное пюре. В итоге специалисты остались относительно довольны результатами исследований 14 марок. Однако в десяти нашли следы различных видов пестицидов.

Эксперты отметили, что на данный момент в России никак не контролируется содержание пестицидов в продуктах. Поэтому всё проверенное пюре соответствует требованиям отечественных продуктовых прилавков.

В сообщении сделан вывод об общей безопасности всей продукции.