ИА «Ореанда-Новости». По данным Роскосмоса, авария с ракетой произошла из-за сбоя в датчике разделения ступеней. Ранее сообщалось, что проблема возникла именно в момент разделения первой и второй ступеней носителя.

Причиной аварии ракеты "Союз-ФГ", которая должна была стартовать к МКС с экипажем, стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя. Об этом в среду сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

Данный вывод сделала аварийная комиссия, которая пару дней назад закончила работу, сказал Крикалев.

"Одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени. Причиной тому, то, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней", – сказал Крикалев на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

Со слов исполнительного директора Роскосмоса, для обеспечения дальнейшие безопасности полётов, сейчас проводится цикл специальных мероприятий.

Авария

11 октября с Байконура произошёл пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10", который должен был доставить экипаж на МКС. На борту корабля находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир космического корабля) и астронавт NASA Ник Хейг. В результате инцидента они не пострадали. Экипаж перешёл в режим баллистического спуска, и "Союз МС-10" успешно приземлился в степи Казахстана. Система аварийного спасения корабля сработала штатно.

Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске пилотируемого корабля. По информации источника ТАСС, первый запуск ракеты "Союз-ФГ" запланирован на 16 ноября. Грузовой корабль "Прогресс МС-10" запустят в 21:14 по московскому времени с Байконура к МКС.





