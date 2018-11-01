ИА «Ореанда-Новости». Роскосмос опубликовал видеозапись с бортовой камеры, которая была установлена на ракете «Союз-ФГ». Камере удалось заснять момент аварии, которая произошла во время запуска 11 сентября.

На видеозаписи, опубликованной ведомством, виден весь полёт ракеты, начиная с её отрыва от стартовой площадки на Байконуре. Через две минуты полёта, когда ракета уже успела достаточно высоко подняться от земли, происходит взрыв, после которого части второй ступени ракеты разлетаются в разные стороны.

1 ноября в ведомстве рассказали о причинах аварии. Со слов председателя аварийной комиссии Олега Скоробогатова, из-за повреждения одного из датчиков не открылась крышка сопла увода бака окислителя. В результате один из боковых блоков ударил носовой частью центральный блок в районе бака горючего. Итогом стал взрыв. Датчик повредили при сборке ракеты на Байконуре.

В Роскосмосе отметили, что автоматика сработала штатно: система аварийного спасения всё сделала согласно заложенной логике, а экипаж пилотируемого корабля действовал в соответствии с требованиями бортовой инструкции и указаниями Центра управления полётами.



Накануне исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев рассказал о причинах аварии. Датчик, о котором идёт речь, сигнализировал о разделении первой и второй ступеней носителя.

С его слов, одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени. Комиссия заключила, что причиной этому явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней.

Крикалев также сообщил, что для обеспечения дальнейшей безопасности полётов, сейчас проводится цикл специальных мероприятий.

Напомним, ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблём "Союз МС-10 должна была доставить экипаж на МКС. На борту корабля находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир космического корабля) и астронавт NASA Ник Хейг. В результате инцидента они не пострадали. Экипаж перешёл в режим баллистического спуска, и "Союз МС-10" успешно приземлился в степи Казахстана.