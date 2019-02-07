ИА «Ореанда-Новости». В ходе встречи в Музее космонавтики в Москве выступил Сергей Крикалёв, исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам, космонавт, Герой России. Он сообщил, что международная группа специалистов, работающая над проектом окололунной станции, почти определила её внешний вид. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляцию Роскосмоса в соцсети «ВКонтакте».

6 февраля, в четверг, Сергей Крикалёв заявил, что, хотя окончательный проект окололунной станции ещё не разработан, международная группа уже презентовала возможные варианты. Поэтому можно говорить о том, что внешний вид станции «более или менее определился».

Кроме того, эксперты изучают возможности размещения станции на определённой орбите. Крикалёв добавил, что окололунных станций может быть несколько - каждая на своей орбите. В перспективе планируется создание второй такой станции, помимо международной Gateway. Последняя может работать на высокой вытянутой эллиптической орбите (2 тыс. км на 70 тыс. км над поверхностью Луны). Но также есть преимущества низкой (около 100 км) окололунной орбиты.

По заявлению Сергея Крикалёва, появление станции с такими параметрами будет полезным для изучения Луны, а также создания базы на поверхности спутника Земли. У низкой орбиты есть и другая особенность: хотя она не слишком устойчива и потребует коррекции положения станции с помощью двигателей, но с неё можно будет отправлять миссии в дальний космос.

Российская концепция освоения Луны будет готова к марту 2019 года, прокомментировал Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса. В ней будет определён формат участия в проекте строительства международной окололунной станции, который презентовали США. Евгений Микрин, академик РАН и генеральный конструктор пилотируемых комплексов, сообщил, что у России будет концепция своей национальной станции (посещаемой платформы на орбите Луны). С учётом подписанного в сентябре 2017 года совместного заявления Роскосмоса и NASA Микрин допускает, что станция будет международной, но в этом случае строительство должно осуществляться только на равных правах.