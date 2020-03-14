ИА «Ореанда-Новости». В Роспотребнадзоре рассказали, как отличить коронавирус от гриппа. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства.

Сообщается, что основным способом распространения гриппа является передача вируса в первые 3-5 дней болезни или в период, когда ещё нет проявившихся симптомов. Этот вид передачи вируса не является основным для инфекции коронавируса COVID-19.

Как рассказали в ведомстве, у гриппа более короткий инкубационный период и более короткий серийный интервал, чем у коронавируса. Серийный интервал (время между последовательными случаями) для коронавируса оценивается в 5-6 дней, когда для гриппа он составляет 3 дня. То есть грипп распространяется быстрее коронавируса.

Также отмечается, что около 80% случаев заражения являются лёгкими и бессимптомными, тогда как 15% являются тяжёлыми. В 5% случаев требуется вентиляция, они являются критическими.