ИА «Ореанда-Новости». В Роспотребнадзоре рассказали, что нужно делать, чтобы защитить себя от коронавируса.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что поможет защититься от нового типа пневмонии. Из рекомендаций, опубликованных на сайте Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора, следует, что помимо более тщательного мытья рук и использования масок, стоит заниматься спортом и правильно питаться. Пока не существует вакцины от коронавируса, рассчитывать приходится лишь на собственный иммунитет.

Также эксперты настоятельно рекомендуют больше спать, регулярно заниматься влажной уборкой и проветривать помещения. Советуется пользоваться антисептиком.

Основными симптомами коронавируса считаются жар, кашель, насморк и трудности при дыхании. Основная опасность коронавируса состоит в том, что его симптомы похожи на обычную простуду или грипп. Кроме того у болезни длинный и бессимптомный период инкубации.