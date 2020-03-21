ИА «Ореанда-Новости» . Российская Федерация передала другим странам системы тестирования для проведения исследований на наличие коронавируса. В Роспотребнадзоре заявили, что с помощью тест-систем, которые страна передала 13 государствам, можно провести более 100 тысяч анализов.

Российские тест-системы были разработаны специалистами Федеральной службы по контролю в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Вектор». Системы передали 13 странам, в том числе, государствам-членам ЕАЭС, Содружества Независимых Государств, Ирану, Монголии и Корейской Народной Демократической Республике.

Роспотребнадзор отметил, что в настоящее время ожидается поставка тестов на коронавирус в Египет, Сербию и Венесуэлу, а диагностику заболевания с помощью российских систем уже активно проводят в Армении, Белоруссии, Киргизии и Узбекистане.

Специалисты ведомства подчеркнули, что служба продолжит оказывать материальную, техническую и информационную помощь своим зарубежным партнёрам для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.