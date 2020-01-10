В информации, размещенной на сайте ведомства, говорится, что не более двух минут должен длиться разговор по мобильному телефону. Также там заявлено, что не менее пятнадцати минут должна быть минимальная пауза между двумя звонками.В сообщении также говорится, что безопаснее гораздо общаться с помощью сообщений, чем держать телефон возле уха.Кроме того, заявлено, что во время разговора по мобильному телефону желательно снимать очки с металлической оправой, поскольку такие оправы могут привести к тому, что увеличится интенсивность электромагнитного поля, которое воздействует на пользователя.В сообщении также сказано о том, что стоит ограничить контакты с мобильным телефоном.