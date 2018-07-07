



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Роспотребнадзор сообщил о том, что в штате Керала на юге Индии произошла вспышка лептоспироза. Впервые об этом стало известно от местных органов здравоохранения, которые также проинформировали о том, что около 70 человек уже страдают от болезни. Причина вспышки заключается в неблагополучной экологической ситуации. По словам представителей Роспотребнадзора, на юге Индии каналы с чистой водой засоряются сточными водами с птицефабрик, рынков и отелей. Это создало условия для размножения комаров и крыс. В настоящее время угроза висит над городом Патамтитта, в котором численность населения превышает 37,5 тысяч человек. Роспотребнадзор настоятельно рекомендует гражданам России учитывать эту информацию, когда они будут планировать туристические поездки.

Индийские органы здравоохранения предупреждают, что заражение, как правило, происходит через воду. Отметим, что популярность отдыха в странах тропического и субтропического поясов растёт в связи с тем, что среди туристов много любителей виндсерфинга, рафтинга и других видов спорта, которые связаны с контактом с водой. Также переносчиками инфекции являются грызуны и домашний скот, поэтому местным жителям и туристам необходимо максимально избегать контактов с больными животными.





Туристические операторы прокомментировали сообщение Роспотребнадзора. По словам представителей Ассоциации туроператоров России, в настоящий момент они не боятся оттока туристов из Индии, так как не видят предпосылок для изменения спроса на этих направлениях.





Лептоспироз является острым инфекционным заболеванием, поражающее внутренние органы, а именно - почки, печень. Также инфекция вредит нервной и сосудистой системе. Заразится болезнью можно при контакте с больными животными, заражённой водой, почвой и растениями. Органы здравоохранения рекомендуют воздержаться от купаний в открытых водоёмах. Стоит отметить, что инфекционное заболевание не передаётся от человека к человеку.





Ранее Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщала о том, что в Шри-Ланке также произошла вспышка лептоспироза. С начала года на территории республики инфекцией заразились более полутора тысяч человек.