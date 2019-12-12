ИА «Ореанда-Новости». Роспотребнадзор предупредил о том, что мегаполисы и крупные города России атакуют «супертараканы».

О так называемых «супертараканах» рассказала доктор биологических наук и сотрудник Института дезинфектологии Роспотребнадзора. Таким названием вредители обязаны своей способностью вырабатывать устойчивость к различным средствам для их уничтожения. Светлана Рославцева в интервью радио Sputnik рассказала, как бороться с такими существами.

Дело в том, что тараканов притягивает мусор, который скапливается в мегаполисах. Они являются самыми распространёнными вредителями городской среды. Их атакам подвержены все жители первых этажей жилых домов, особенно если в них находится магазины или кафе.

Ключ к избавлению от вредителей – качественные и разнообразные средства. Только так можно истребить тех тараканов, которые уже выработали «иммунитет» к часто используемым или дешёвым средствам для дезинфекции.